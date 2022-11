Trotz Baustelle: Warum es am Böllberger Weg in Halle keinen neuen Radweg gibt

Die Bauarbeiten am Böllberger Weg schreiten voran. Am 28. November soll ein neuer Abschnitt für die Straßenbahn freigegeben werden.

Halle (Saale)/MZ - Autofahrer stören sich schon länger an der Baustelle im Böllberger Weg, der im Rahmen des Stadtbahnprogramms seit Monaten umgebaut wird. Nun kritisiert auch die Stadtratsfraktion der Grünen die Maßnahme. „Der Böllberger Weg wird gemacht, aber der Rad- und Fußweg bleibt eine Katastrophe“, sagte Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft am Mittwoch bei der Plenumssitzung des Stadtrates. Die Stadt solle nicht nur in Straßen und die Straßenbahn investieren, sondern auch in gute Radwege.