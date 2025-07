An der Polizeiinspektion Halle (Saale) wurde in einer Wohnung ein 30 Jahre alter Mann mit Verletzungen tot aufgefunden. Nach ersten Untersuchungen des Leichnams könne ein Einwirken von Dritten ausgeschlossen werden.

Leichenfund in Wohnung in Halle: Obduktion soll nun die Todesursache klären

