Die Saalestadt bietet eine bunte Vielfalt an Möglichkeiten, die Herbstferien perfekt werden zu lassen. Die MZ verrät, was sich besonders lohnt.

In Halle gibt es so viel mit Kindern zu erleben, da fällt die Auswahl manchmal schwer. Ob der süße Elefantennachwuchs im Bergzoo, Puppentheater im kleinen und gemütlichen Märchenteppich in der Innenstadt oder jede Menge Spielplätze zum Beispiel auf der Peißnitz, die Stadt hat so einiges zu bieten.

Ich empfehle Ihnen, Ausflugsziele in der Nähe der Saale mit dem Nachwuchs anzusteuern. Auch das Planetarium ist nur einen Steinwurf vom Fluss entfernt, auch BWG- und Peißnitzhaus sind in Laufnähe.

Lesen Sie auch: Ferienkalender 2024 -2027: Diese Termine dürfen Familien in Sachsen-Anhalt nicht verpassen

Ebenfalls direkt an der Saale, am Pfälzer Ufer, gibt es gleich mehrere Restaurants und Cafés.

Freut sich auch auf kleinen Besuch: im Hallenser Zoo wartet die Vielfalt der Tiere. Foto: Zoo Halle

1. Zu Besuch bei Elefant und Affe

Der Bergzoo Halle ist immer ein Erlebnis für Groß und Klein. Wer das besondere Extra sucht (Achtung, Extrakosten), kann besondere Entdeckertouren buchen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag und auch an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass ist 17 Uhr)

Preise: Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder von 4 bis 17 Jahren zahlen sieben Euro, Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt.

Blick von oben: im Planetarium geht's auf Weltraumreise. Foto: Steffen Schellhorn

2. Sternenreise durch die Galaxien

Zeitreisen, Expeditionen zu Sonne und Mars oder ein Flug quer durch die Milchstraße erleben. Möglich ist das im größten und modernsten Planetarium Sachsen-Anhalts. Dort erwarten Besucher über 20 Veranstaltungen rund um die Astronomie.

Aber auch Musikbegeisterte und Fans von Lars, dem kleinen Eisbär oder den Olchis können sich hier auf audiovisuelle Inszenierungen freuen. Achtung! Die Vorstellungen sind beliebt, die Tickets sollten am Besten zuvor gekauft werden.

Öffnungszeiten: In den Ferien: Mittwoch, Donnerstag, Feiertag von 10.30 bis 15.30 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10.30 bis 18.30 und Sonntag 10.30 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen zahlen 3 Euro

Puppenspiel der Bremer Stadtmusikanten Foto: Sieler

3. Bühne frei für Kasper und Co.

Wer seine Enkel und Kinder bereits von klein an für die zauberhafte Welt der Kultur begeistern will, dem sei das Figurentheater Märchenteppich in der Kleinen Ulrichstraße empfohlen. Drei Puppen- und diverse Gastspieler bringen verschiedene Stücke auf die Bühne.

Zum Repertoire gehören neben klassischen Märchen wie Aschenbrödel, Rotkäppchen und den Bremer Stadtmusikanten aber auch beliebte Figuren wie der Kasper oder Meerjungfrauen. Das Besondere: Puppen und Bühnenbild sind liebevoll von Hand gefertigt.

Öffnungszeiten: je nach Vorstellungsbeginn zwischen 10 und 16 Uhr

Preise: Kinder zahlen 8 Euro, Erwachsene zahlen 12 Euro

Umgeben vom Grün: das Peißnitzhaus Foto: Steffen Schellhorn

4. Ruhe finden und von der Natur lernen

Für abenteuerlustigen Nachwuchs und ruhebedürftige Eltern bietet das Peißnitzhaus in den Ferien Wildnis-Abenteuer für Kinder. Alle Ferienkinder können auch in diesen Herbstferien eine Woche lang an verschiedenen Programmen teilnehmen.

Am ersten Tag der zweiten Ferienwoche findet ein Familienprogramm statt, dabei geht es in die Pilze. An den folgenden Tagen geht es weiter mit Herbstbasteln, Löffel schnitzen, Kochen über dem Feuer und einer Radtour über die Insel. Und auch sonst gibt es am Peißnitzhaus einiges zu erleben, etwa Puppentheater.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr

Preise: Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Familie bzw. 5 Euro pro Kind

Mit Volldampf in die Kissenschlacht Foto: BWG

5. Rumtoben bei jedem Wetter

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an verregneten Tagen bei einem Besuch im BWG Erlebnishaus (Holzplatz 10) nicht auf ihre Kosten kommen, ist gering. Zu vielseitig ist das vorhandene Spaßangebot im 2.500 Quadratmeter großen Indoorspielplatz.

Von Hüpfburgen, Klettertürmen, Trampolinen, Rutschen, Bällebad, Hochseilgarten, Fuß- und Basketballplatz über Skateanlagen, Billard- und Air-Hockey-Tische bis hin zum Minigolf bietet das Haus viel Platz zum Spielen und Toben und lässt keine Kinderwünsche offen.

Öffnungszeiten: In den Schulferien täglich von 10 bis 19 Uhr

Preise: Kinder ab 2 Jahren zahlen 8,50 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro; ab 17.30 Uhr zahlen Kinder ab 2 Jahren 6 Euro und Erwachsene 4 Euro