Tiere füttern und pflegen, Menschen erreichen: So funktioniert die neue Tiertafel in Halle. Wo der blaue DDR-Rorbur-Bus zu finden ist und welche Hilfe Besitzer erwarten können.

Tiere und Menschen in Not: Jetzt kommt Hilfe nach Halle

Halle (Saale)/MZ - Ein Verein in Halle kümmert sich um das, was oft vergessen wird: die Tiere von Menschen in Not – mit Futter, Pflege und einem offenen Ohr. Mit der neu gegründeten Tiertafel „Straßenwölfe e.V.“ will Jens Anders mehr tun als nur Näpfe füllen. Es geht um Verantwortung – für Tiere, für Menschen, für Würde. Ein blauer Bus auf dem Hallmarkt. Drinnen: Futter, Leinen, Decken. Und ein Team, das zuhört, versorgt und hilft.