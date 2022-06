Teure Pläne für das Stadthaus in Halle (Saale)

Kritik an geplanten Baukosten. Warum die Verwaltung vorsorglich 28 Millionen Euro für die Sanierung des großen Gebäudes am Marktplatz einplant.

Halle (Saale)/MZ - Eines der wohl prächtigsten Gebäude der Stadt - das Stadthaus am Marktplatz - ist aktuell zu großen Teilen eingerüstet. Die Stuckdecke im Festsaal und die Außenfassade an der Vorderseite des Gründerzeitgebäudes werden saniert. Laut Stadtverwaltung verlaufen die Arbeiten planmäßig.

Aber die derzeitigen Instandhaltungen sind nur eine verhältnismäßig kleine Sicherungsmaßnahme im Vergleich zu der Komplettsanierung, die der Rat jüngst beschlossen hat. Die 28 Millionen Euro, die die Verwaltung dafür als Baukosten veranschlagt hat, lösen jedoch Kritik aus. Aus Investorenkreisen ist zu hören, dass man für diese Summe eigentlich zwei Stadthäuser sanieren könne. Die Verwaltung verteidigt ihre Kostenschätzung.

Kein Steuergeld verschwenden

Sven Thomas (Hauptsache Halle), Vorsitzender des städtischen Bauausschusses, sieht die geplanten 28 Millionen Euro ebenfalls kritisch. Zwar sei es mit Blick auf die stetig steigenden Baupreise nachvollziehbar, wenn die Stadt vorsorglich eine sehr hohe Summe ansetzt, aber: „Wenn man diese Summe zur Verfügung stellt, werden die Baufirmen sie vermutlich auch abrufen.“ Es gehe um Steuergeld, das man nicht verschwenden dürfe.

„Es ist ja erstmal nur eine grobe Schätzung Pi mal Daumen“, sagt Bodo Meerheim (Die Linke), Vorsitzender des Finanzausschusses. Die Stadt sei außerdem auf weitreichende Unterstützung in Form von Fördermitteln von Land und Bund angewiesen. „Ohne geht es gar nicht“, so Meerheim. Seiner Meinung nach hätte man schon viel früher mehr Geld in die Hand nehmen müssen und mehr in die Instandhaltung des Stadthauses investieren müssen. „Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand, wir können es nicht einfach verrotten lassen.“

Risse an der Wand, Mängel am Dach

Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1894 sei das Stadthaus immer nur in Teilbereichen repariert worden, sagt Martin Heinz, Fachbereichsleiter Immobilien auf MZ-Anfrage. Nicht nur im Festsaal gibt es Risse an der Wand, auch in den Bereichen des Mauerwerks, des Turmaufbaus, der Dachkonstruktion und der Dachdeckung wurden Mängel festgestellt. Außerdem würden Teile der Haustechnik nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und es sei immer schwieriger, Ersatzteile zu bekommen. Im Dach- und Traufbereich bestehe dringender Handlungsbedarf.

Die Aufhängung der Stuckdecke im Festsaal des Stadthauses von Halle muss erneuert werden. Foto: Stadt Halle (Saale)

Um auf die 28 Millionen Euro zu kommen, hat die Stadtverwaltung sich am sogenannten Baukostenindex orientiert. Der Index besteht aus einem Katalog verschiedener Baumaßnahmen und ihrer Kosten, der regelmäßig aktualisiert wird. Laut Heinz habe man Bauprojekte der Baujahre 1800 bis 1910 herangezogen, die unter Denkmalschutz stehen, eine vergleichbare Größe aufweisen und mit einem erhöhten statisch-konstruktiven Aufwand saniert wurden - so wie es auch im Stadthaus vorgesehen ist.

Sanierungskonzept soll erstellt werden

„Die Kosten werden im weiteren Planungsprozess weiter konkretisiert und präzisiert. Dabei werden auch die aktuellen Baupreisentwicklungen berücksichtigt“, sagt Heinz. Zunächst soll ein Sanierungskonzept erstellt werden, für das alle Bereiche des Gebäudes untersucht werden sollen.

Das Konzept soll voraussichtlich im Mai 2022 vorgelegt werden. Wann genau die Bauarbeiten beginnen können, steht noch nicht fest. Laut Heinz wolle man jedoch „eine möglichst sparsame und wirtschaftliche Lösung“ finden und die Sanierung möglicherweise abschnittsweise durchführen. Die gegenwärtigen Arbeiten an der Fassade und der Stuckdecke sollen im April 2022 beendet werden. Sie kosten 635.000 Euro.