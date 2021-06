Technischer Ausfall: Probleme bei der Sparkasse in Halle und dem Saalekreis

Halle (Saale) - Die Saalesparkasse Halle-Saalekreis hat am Mittwoch einen technischen Ausfall gemeldet. Demnach ist eine Datenleitung eines Serviceanbieters ausgefallen, weshalb 20 Filialen und sieben SB-Center seit 11.40 Uhr nicht arbeiten können. Der Serviceanbieter arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, hieß es in einer Stellungnahme. Das Geldinstitut kann derzeit nicht absehen, wann die Technik behoben und wieder einsatzbereit sein wird.

Betroffen sind die Filialen in der Gotthardstraße, Lutherbogen, in Ammendorf, Dessauer Straße, Gesundbrunnen, Gröbers, Günthersdorf, Merseburg West, Mücheln, Mühlweg, Neustädter Passage, Niemberg, Reideburg, Roßbach, Schkopau, Silberhöhe, Steinweg, Teicha, Tollwitz und Trotha sowie die Geräte in den SB-Centern An der Rennbahn, Autohof Tornau, Braunschweiger Bogen, Heide Nord, Intecta, Paul-Suhr-Straße und Stadtwerke Halle. (mz)