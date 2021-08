Tauben oder Falken? Fraktionen streiten über Umgang mit Vögeln in Halle-Neustadt

Die Scheibe A in Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Während Hunderte Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen mit ihren Büros in die neu sanierte Scheibe A am Neustadt Centrum eingezogen sind, mussten unzählige Stadttauben sich seit Beginn der Bauarbeiten ein neues Zuhause suchen. Das jahrelang leerstehende Hochhaus bietet ihnen nun keinen Schutz mehr. Doch Tauben sind aus Neustadt nicht wegzudenken, sie zierten schließlich sogar einst das offizielle Stadtwappen.

Die Scheibe A könnte für Tauben künftig auch wieder zu einem neuen Heim werden, wenn auf dem Dach des 18-Geschossers ein Taubenschlag eingerichtet wird. Diese Idee schlägt die Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler vor. Wie Fraktionsvorsitzender Andreas Wels in der Begründung zu dem Antrag erklärt, habe die Taubenpopulation in Neustadt vor allem im Bereich der Passage „in letzter Zeit extrem zugenommen“. Der viele Taubenkot führe zu Unmut in der Bevölkerung.

„Uns geht es um Tierschutz und die Falken sind in Halle viel bedrohter als Tauben“

Wels schlägt deshalb vor, die Population der Vögel mit einem betreuten Taubenschlag besser zu kontrollieren. Man könne artgerechtes Futter bereitstellen und die gelegten Eier durch Attrappen ersetzen. Die Stadtverwaltung steht der Idee grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, solange sich ein Verein um den Taubenschlag kümmert. Außerdem gehört die Scheibe A nicht der Stadt, sondern der Sparkasse, die dem Projekt zunächst noch zustimmen müsste, falls es denn im Stadtrat beschlossen wird.

Eine Mehrheit für die Taubenschlag-Idee ist derzeit noch nicht sicher. Die SPD-Fraktion hat einen Änderungsantrag eingereicht, der sich anstelle der Tauben mit einem Nistplatz für Wander- oder Turmfalken befasst. „Uns geht es um Tierschutz und die Falken sind in Halle viel bedrohter als Tauben“, sagt Fraktionsvorsitzender Eric Eigendorf. Er habe auch mit Vogelexperten in der Stadt gesprochen, die diese Ansicht teilen. Einen Taubenschlag lehnt Eigendorf auch deswegen ab, weil er befürchtet, dass die weiße Fassade des Hochhauses und die neuen Balkone schnell mit Taubendreck übersäht wären. Falken würden laut Eigendorf im Vergleich zu Tauben viel weniger Dreck machen. Am Dienstag, 7. September, soll sich der Bildungsausschuss mit den Anträgen befassen.