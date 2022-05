Talentabwanderung in Sachsen-Anhalt: Angehenden IT-Experten hält es trotzdem in Halle

Sachsen-Anhalt laufen die jungen Leute weg. Aber es gibt auch kluge Köpfe, die es in die Region zieht - und hier hält. Der Mongole Tegshigzugder Otgonbayar ist einer von ihnen.

Der Mongole Tegshigzugder Otgonbayar studiert in Halle - und will auch nach dem Abschluss nicht gleich wieder weg.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Trend, der nicht enden will. Seit der Wende hat Ostdeutschland Hunderttausende junger Menschen verloren. Sie studieren an den hiesigen Hochschulen im Osten des Landes, ihr Wissen und Können aber nehmen sie mit in den Westen Deutschlands - oder ins Ausland.