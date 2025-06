Restaurantkritik: Im "MiMi – Sushi & Asia Cuisine" vermischen sich vietnamesische Wurzeln, kreative Sushi-Kunst und spektakuläre Dessert-Show. Was das neue Restaurant so besonders macht? Wir waren neugierig – und beeindruckt.

So schmeckt es im Restaurant "Mimi" in Halle

Im „Mimi“ wird viel Wert auf guten Service und Qualität gelegt, wie Duc Thin hier zeigt. Vor allem beim Sushi will sich das Restaurant abheben.

Halle (Saale). Wer in Halles Innenstadt asiatisch essen möchte, hat die Qual der Wahl: Da gibt es das hochwertige Sakura oder das vietnamesische Viet Village, das genau wie das Miso Ramen mit Streetfood überzeugt. Und dann ist da das „Mimi – Sushi & Asia Cuisine“, das sich fast unbemerkt in die Herzen vieler Gäste gekocht hat. Mehr als 550 Google-Rezensionen, im Schnitt mit 4,8 Sternen – die meisten für ein Restaurant in der Innenstadt.