Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt den Mann, der im Mai 2025 Waren aus einem Geschäft in Halle gestohlen haben soll?

Polizei in Halle sucht dreisten Ladendieb: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Halle (Saale). – Aus einem Einkaufsmarkt in der Merseburger Straße in Halle hat ein bislang unbekannter Täter am 2. Mai 2025 Waren im Wert von 308,77 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit.

Nun suchen die Beamten im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern einer Überwachungskamera nach dem Dieb.

Supermarkt in Halle beklaut: Wer kennt diesen mutmaßlichen Dieb? (Foto: Polizei)

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? (Foto: Polizei)

Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/224 20 00 bei der Polizei Halle zu melden.