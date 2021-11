Südrampe zum Glauchaer Platz in Halle ist wieder frei

Blick auf die Baustelle am Glauchaer Platz in Halle

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die Bauarbeiten am Glauchaer Platz schreiten weiter voran. Inzwischen ist die sogenannte Südrampe von der B 80 bis unter die Hochstraße wieder für den Autoverkehr frei. Autofahrer können nun wieder in Richtung Hallmarkt und in Richtung Böllberger Weg über den Glauchaer Platz fahren.

In Richtung Franckeplatz bleibt die Strecke weiterhin gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum Frühjahr an. Der Verkehrsknoten wird seit dem Sommer grundhaft saniert. Finanziert werden die Bauarbeiten mit Hilfe von Fluthilfemitteln.