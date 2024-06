Studierende können in Halle aufatmen: Harzmensa öffnet wieder am Dienstag

Mitarbeiterinnen bereiten in dem neuen Container der Harzmensa die Spülküche auf den Betrieb in der kommenden Woche vor.

Halle (Saale)/MZ. - Die Studierenden haben ihre geliebte Harzmensa schon zu Grabe getragen. In sozialen Medien veröffentlichte der Studierendenrat Mitte Juni eine Traueranzeige mit einem Schwarz-Weiß-Foto der Großküche. „In hungriger Erinnerung“ steht darunter. Doch die Zeit des wehmütigen Gedenkens ist vorbei. Am Dienstag öffnet die Harzmensa endlich wieder ihre Türen. An Hähnchen-Döner und Spaghetti-Napoli sollen sich die Studierenden und Gäste dann laben können.