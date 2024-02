Viele ÖPNV-Fahrgäste müssen sich am Freitag auch in Halle Alternativen zu Bus und Bahn suchen. Was die Havag empfiehlt.

Am Freitag rollt wohl nichts: Straßenbahn in Halles Süden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Weil an diesem Freitag auch in Halle Bus- und Straßenbahnfahrer streiken wollen, bleiben die Servicecenter der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) in Neustadt und im Eiinkaufszentrum Rolltreppe geschlossen. Das teilt die Havag mit und empfiehlt Fahrgästen, sich auf der Internetseite des Unternehmens zu informieren. Dort würden zeitnah alle neuen Entwicklungen bekannntgegeben. Informiert werde auch über die Havag-Kundenhotline (0345) 5 81 - 56 66r, über die elektronischen Hinweistafeln an den Haltestellen sowie über die Apps Mein Halle und Movemix.