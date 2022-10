StreetFood on Tour hält in Halle

Halle (Saale) - MZ - In vier Tagen einmal um die Welt? Das StreetFood on Tour-Festival macht’s möglich. Seit Freitag und noch bis in den späten Montagabend gastiert die beliebte Veranstaltung rund um allerlei Leckerei auf der Ziegelwiese in Halle. Tour-Führer Thomas Lehmann darf insgesamt 28 Foodtrucks in der Saalestadt begrüßen und freut sich besonders über Zuwachs in der Streetfood-Familie. Erstmalig ist in diesem Jahr nämlich ein Stand mit koreanischen Spezialitäten auf dem Festival vertreten. So-Young Nam erhofft sich dadurch ein wenig Aufmerksamkeit für sein Geschäft: Gerade einmal drei Wochen gibt es den „BTS Brunch Toast Service“ in der Hallenser Innenstadt. Halle sei neben Leipzig, Erfurt und Magdeburg eine Station, auf der er einen Toast-Klassiker aus seiner Heimat Korea präsentiert. In einem roten Truck wartet er auf seine Gäste.

