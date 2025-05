An der Haltestelle Ankerstraße in Halle ist ein Mann in der Straßenbahn rassistisch beleidigt und aus der Bahn gestoßen worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Halle (Saale). - Die Polizei Halle fahndet derzeit nach einem Mann, dem Volksverhetzung, Nötigung und versuchte Körperverletzung vorgeworfen wird.

Mann in Straßenbahn in Halle gestoßen und beleidigt

Der Unbekannte soll am 7. September 2024 gegen 14.15 Uhr einen anderen Mann in der vollbesetzten Straßenbahnlinie 2 an der Haltestelle Ankerstraße in Halle von seinem Sitzplatz gestoßen haben, so die Polizei.

Anschließend habe er sein Opfer aus der stehenden Straßenbahn geworfen und ihn als "Afrikanerschwein" betitelt.

Straßenbahn in Halle: Der mutmaßliche Täter trug ein weißes T-Shirt und eine weiße Baseballkappe. (Foto: Polizei)

Dieser Mann in einer Straßenbahn in Halle wird von der Polizei gesucht. (Foto: Polizei)

Die Polizei bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. (Foto: Polizei)

Polizei Halle fahndet nach dem Täter

Per Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter, der von einer Videokamera in der Bahn aufgenommen wurde.

Wer kennt den Täter und kann Angaben zur Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 entgegen.