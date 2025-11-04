Am Montagmittag ist einer Frau in der Straßenbahnlinie 1 in Halle plötzlich gegen den Kopf geschlagen worden. Der Täter konnte flüchten.

Ein Mann hat am Montagmittag in einer Straßenbahn der Linie 1 in Halle einer Frau mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.

Halle (Saale). – In Halle ist am Montagmittag einer Frau in der Straßenbahn gegen den Kopf geschlagen worden, wie die Polizei meldet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mann am Montag gegen 13 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 der Frau ohne Vorwarnung mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Nach dem Angriff war der 38-jährige Täter weggelaufen.

Die Frau habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Der 38-Jährige ist der Polizei jedoch nach eigenen Angaben namentlich bekannt.