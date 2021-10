Stöbern auf Schwedisch: Das ist die erste Rusta-Filiale in Mitteldeutschland

Rusta-Kette belebt mit erster Filiale in Mitteldeutschland das Halle-Center Peißen. Was Kunden von dem neuen Angebot halten.

Halle (Saale)/MZ - Man könnte meinen, Heilig Abend stünde kurz bevor. Weihnachtsmann und Elch strahlen, Lichterketten blinken, die paillettenbesetzten Vorhänge in Dunkelrot und Dunkelgrün funkeln. Für noch mehr Licht in der dunklen Jahreszeit gibt es ein breites Sortiment an Kerzen. Ganz offensichtlich liegt die neue Rusta-Filiale im Halle-Center Peißen mit diesen Angeboten, das jetzt nach und nach in die Regale kommt, genau richtig. „Die Kunden fragen schon“, sagt Cecile Bachmann.

Die 25-Jährige ist stellvertretende Filialleiterin des vor einer Woche eröffneten Marktes, mit dem die schwedische Handelskette nun auch in Mitteldeutschland präsent ist. Bisher gab es nur vier Niederlassungen im Norden des Landes. Als die in Peißen aufmachte, war auch drinnen noch Herbst, wo jetzt Weihnachten Platz findet: Doch viele Dekorationsartikel passend zur jetzigen Jahreszeit waren schnell verkauft - und das passt zum Konzept der schwedischen Kette: regelmäßig Neues bieten, das nicht lange in den Regalen bleibt. Vize-Filialleiterin Bachmann spricht von Saisonware. „Wir wollen unsere Kunden immer wieder überraschen.“

„Eigentlich gehen wir nicht zu Neueröffnungen, aber hier waren wir neugierig“

Stefanie Gruner und Annerose Hoffmann sind davon so angetan, dass sie am Mittwoch schon zum zweiten Mal binnen einer Woche in dem Rusta-Markt einkauften. Auf Dekorationsartikel hatten es Mutter und Tochter, in Halle-Neustadt zu Hause, abgesehen. Deko-Leuchten sollten es dieses Mal unter anderem sein, ein neuer Teppich fürs Badezimmer und eine Sofadecke. „Eigentlich gehen wir nicht zu Neueröffnungen, aber hier waren wir neugierig“, sagte Stefanie Gruner. Ein bisschen erinnere sie der Discounter an die ebenfalls schwedische Möbelhauskette Ikea, zumindest an deren Markthallen. Möbel allerdings hat Rusta so gut wie gar nicht im Angebot.

Platz für das neue Sortiment: Zwei Rusta-Mitarbeiterinnen dekorieren um. (Foto: Silvio Kison)

Dieser Umstand spricht aus Sicht von Elke und Manfred Neubauer nicht für einen erneuten Besuch. „Wir hatten etwas anderes erwartet, eine Art abgespecktes Ikea und vor allem Möbel“, sagte Elke Neubauer. Für das Ehepaar kein Grund zur Enttäuschung: ein paar Kleinigkeiten fürs Zuhause in Halles Süden haben beide dennoch gefunden. „Und wir waren sowieso hier, sind nicht extra wegen des Marktes ins Center gekommen.“

Die schwedische Kette wirbt mit dem Versprechen hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Neben jeder Menge Dekoration sind etwa Bastelartikel zu haben, Bodenbeläge und Aufbewahrungsbehälter, aber auch Kosmetik und Haushaltschemie wie Waschpulver. Gleich neben der Kasse werden diverse Lebensmittel angeboten, und dieses Sortiment erinnert noch am meisten an den skandinavischen Möbelriesen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Eröffnung von Rusta“

Aber um es geht Rusta überhaupt nicht darum andere zu kopieren, unterstreicht Vize-Filialchefin Bachmann. Das Konzept der Kette sei ein ganz anderes, man setze viel mehr auch auf Waren des täglichen Bedarfs. Wie auf die in einen großen Korb gefüllten Wattepads, die nach ihren Worten gut gekauft werden. Gleich daneben lagern Wattestäbchen, in der Nähe ist Toilettenpapier auf eine Palette gestapelt. Was Rusta vielleicht von anderen unterscheide, sei skandinavische Freundlichkeit, formuliert Cecile Bachmann einen Anspruch. Die Mitarbeiter - noch werden Kräfte gesucht - tragen nur ihre Vornamen auf dem Namensschild, und eigentlich sei es Prinzip, dass auch die Kunden geduzt werden. Da sei manch-mal Fingerspitzengefühl gefragt, macht die 25-Jährige deutlich. „Aber wir haben festgestellt, dass sich viele Kunden über unsere Offenheit freuen.“

Viel Auswahl: Wer den Markt besucht, braucht Lust und Zeit zum Stöbern. (Foto: Silvio Kison)

Auch beim Center-Betreiber MEC Metro-ECE-Centermanagement GmbH herrscht Zufriedenheit nach einer Woche Rusta in Peißen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Eröffnung von Rusta und konnten großen Besucherandrang verzeichnen“, sagt Vermietungsmanager Max Schultheiss. Ziel der Neuvermietung an die schwedische Kette sei es gewesen, einen „starken Frequenzbringer“ ins Center zu holen. „Wir hoffen sehr, dass sich die positive Entwicklung in der kommenden Zeit fortsetzt.“ Im Halle-Center hat die Kette einen Teil der zuletzt an einen Baumarkt vermieteten Fläche bezogen. Mit der Neueröffnung sind den Angaben zufolge 15 Arbeitsplätze entstanden.

Was ist Rusta?

Die Handelskette wurde 1986 von zwei schwedischen Unternehmern gegründet. Es gibt Niederlassungen in Schweden, Norwegen und Finnland. Seit 2017 verkauft Rusta auch in Deutschland, bisher in Schleswig-Holstein und Bremen. Die Filiale im Halle-Center ist die deutschlandweit fünfte. Zum Konzept gehört die Ansiedlung an Standorten außerhalb von Großstädten - und so dort in der Regel verlangte hohe Mieten zu umgehen.