Stellenausschreibung: Arbeitsagentur Halle sucht Nachwuchs

Agentur für Arbeit in Halle sucht Nachwuchs. (Symbolbild)

Halle (Saale)/MZ - In zwei Ausbildungs- und zwei Berufen mit dualem Studium sucht die Agentur für Arbeit Halle Nachwuchs für den eigenen Bedarf. Die Bewerbungsfrist laufe noch bis zum 31. Dezember, berichtet Dörte Balzer, Agentur-Geschäftsführerin des Bereichs Interner Service. Sie ermuntert ausdrücklich auch junge Menschen mit Behinderung zur Bewerbung. „Wir können vieles möglich machen.“

Konkret gehe es um die Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen oder zum Fachinformatiker sowie die dualen Studiengänge für Arbeitsmarktmanagement beziehungsweise für Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung. Alle, die die Ausbildung meistern, könnten anschließend in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Öffentlichen Dienst eintreten - inklusive Jahressonderzahlung und vermögenswirksamen Leistungen schon während der Ausbildungszeit, wie die Geschäftsführerin unterstreicht.

Die praktische Ausbildung werde möglichst wohnortnah in den Geschäftsstellen der Agentur stattfinden, der theoretische Teil je nach angestrebtem Abschluss. Die angehenden Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen gehen nach Dörte Balzers Worten in Halle zur Berufsschule, die Fachinformatiker in Erlangen.

Für sie kommen Seminare und Workshops in Nürnberg hinzu. Für beide Ausbildungsgänge müssen Bewerber mindestens die mittlere Reife mitbringen. Mindestens die Fachhochschulreife wird von angehenden Studenten der Bundesagentur für Arbeit erwartet. Studienstandort ist für sie Schwerin oder Mannheim.

Den Absolventen aller Ausbildungsgänge biete die Agentur auf Wunsch einen möglichst wohnortnahen Einsatz. Manchmal gelinge das nicht auf Anhieb, dass Bemühen aber sei da. „Die Kollegen werden nicht gut arbeiten, wenn sie nicht in ihrer Wunschregion arbeiten“, sagt die Geschäftsführerin. Und an guten Mitarbeitern sei der Agentur für Arbeit auf jeden Fall gelegen.

Bewerbungen sind zu richten an https://www.arbeitsagentur.de/bakarriere