Steinschüttungen am Saaleufer: Stadt will weitermachen - Stadträte üben Kritik

Die Verwaltung will die Baumaßnahme außerhalb der Schutzgebiete fortsetzen. Doch mehrere Fraktionen stellen diese Ufersicherung insgesamt in Frage.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung will die Steinschüttungen entlang des Saaleufers außerhalb der Naturschutzgebiete fortsetzen. Wie Fachbereichsleiter Norbert Schültke im Stadtrat am Mittwoch erklärte, habe das Verwaltungsgericht lediglich die Schotterungen in den Schutzgebieten für unrechtmäßig erklärt. Außerhalb dieser Zonen, insgesamt etwa 4,4 Kilometer entlang des Ufers, könnten die Arbeiten weitergehen. Schließlich entstünden der Stadt durch den Baustopp täglich Kosten in Höhe von 1.500 Euro. Denn die beauftragte Firma habe trotzdem einen Anspruch auf eine Bezahlung. Wenn die Bauarbeiten nur in den Schutzgebieten abgebrochen werden, hält sich der finanzielle Schaden laut Schültke noch in Grenzen.