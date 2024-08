Eigentlich ist die Polizei in der Steinbeckstraße in Halle wegen einer handfesten Auseinandersetzung angerückt. Doch beim genauen Hinsehen entdeckte sie eine Cannabiszucht.

In der Steinbeckstraße in Halle ist bei einem Polizeieinsatz eine Cannabiszucht entdeckt worden.

Halle (Saale). - Ein Streit hat am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Steinbeckstraße in Halle unvorhersehbare Folgen gehabt, wie die Polizei meldet.

Demnach kam es nach einem verbalen Streit zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 41 Jahre alter Mann einen anderen getreten und bedroht haben, wie es heißt.

Als die Polizei in der Wohnung des Angreifers ermittelte, seien den Beamten zwölf Cannabis-Pflanzen und eine Aufzuchtstation aufgefallen, so die Behörde. Die Hanfpflanzen seien beschlagnahmt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 41-Jährigen.