Steigende Nachfrage nach Schnelltests in Halle erhöht Preise und Lieferzeiten

Am Mittwoch waren Antigen-Schnelltests nicht mehr in allen gängigen Verkaufsstellen - wie in dieser Drogerie - zu haben.

Halle (Saale)/MZ - Früher Nachmittag in einer Corona-Teststation in der Innenstadt. Schon fünf positive Tests an diesem Mittwoch, erzählt ein Mitarbeiter. Es sei der ernsteste Tag, den er hier erlebt habe. Laut Corona-Testverordnung hat jeder mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Bürgertest. Die Corona-Zahlen steigen, die Schutzmaßnahmen ziehen vielerorts an, was folgt, ist ein erhöhter Bedarf nach Schnelltests.

Nachfrage an Coronaschnelltest ist riesig

In einer Drogerie in der Nähe des Markts sind Selbsttests am Mittwoch ausverkauft. Bei einer anderen Kette gibt es noch Vorrat, der Test der Hausmarke kostet dort weniger als zwei Euro. Trotz des steigenden Bedarfs liegt das Preisniveau noch unter dem im Frühjahr. Damals zahlte man in Apotheken bis zu zehn Euro für einen Test. Im Sommer sanken die Preise.

„Wir hatten zwischenzeitliche Tests für 2,99 Euro im Angebot“, sagt Katrin Wagner, Inhaberin der Burg-Apotheke in Giebichenstein. „Mittlerweile treten wieder Beschaffungsschwierigkeiten auf, wir liegen jetzt bei 3,49 Euro pro Test.“ Sie erwartet, dass die Preise schwanken und weiter steigen werden: „Jetzt werden überall Tests gebraucht.“

Immunisierung verfälsche keine Schnelltests

In der Mohren-Apotheke in der Reilstraße werden Tests nicht nur verkauft, sondern auch durchgeführt. Nach etwa zehn Minuten Wartezeit bekommt man das Ergebnis des Spucktests, erklärt Ann-Carolin Freydank, Inhaberin der Apotheke. „Es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt“, sagt sie. Ihrer Einschätzung nach teilen sich die Testwilligen zu gleichen Teilen auf: Die einen wollten einen Test für eine Freizeitaktivität, die anderen hätten Erkältungssymptome und Sorge, sich infiziert zu haben.

Freydank klärt auf, dass der Schnelltest nur eine Momentaufnahme ist. Der Test reagiere erst ab einer bestimmten Konzentration auf Antikörper, die der Körper selbst zur Abwehr gegen das Corona-Virus bilde. Diese Antikörper seien nicht die gleichen, die nach einer Impfung entstünden - eine Immunisierung verfälsche also keine Schnelltests.

Die Stadt prüft derzeit die Beauftragung zusätzlicher Testanbieter, wie es auf MZ-Anfrage heißt. Der Stadt liegen demnach Anfragen privater Anbieter vor. Neben den aktuellen Testmöglichkeiten - etwa in Arztpraxen und Apotheken - solle damit ein sicheres Angebot für Wochenenden geschaffen werden.

Neben dem privaten Bedarf brauchen beispielsweise auch Schulen viele Schnelltests

Im von der Stadt betriebenen Testzentrum in der Fieberambulanz in der Magdeburger Straße steigt die Testanzahl ebenfalls. Allerdings werden hier vor allem die genaueren PCR-Tests durchgeführt. In der letzten Woche lag der Anteil der Schnelltests bei gerade einmal drei Prozent.

Neben dem privaten Bedarf brauchen beispielsweise auch Schulen viele Schnelltests - drei Mal die Woche testen sich die Schüler. Das Material wird vom Land beschafft. Von Seiten der Stadt heißt es dazu: „Es sind ausreichend Tests vorhanden. Lieferengpässe gibt es nicht.“