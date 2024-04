Dem SV Union Halle-Neustadt droht der Abstieg aus der Handball-Bundesliga. Was Sportchef Himborn zur Situation sagt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Jan-Henning Himborn war auch am Montagmorgen noch bestürzt von dem, was der SV Union Halle-Neustadt am Vorabend geboten hatte. „Man kann ein Spiel verlieren“, sagte der Sportchef, „aber entscheidend ist das Wie.“