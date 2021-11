Stark alkoholisierte Frau springt in Halle auf Fahrbahn

Halle/MZ - Eine 49-Jährige hat Freitagabend in der Ludwig-Wucherer-Straße mehrfach versucht, ein Fahrzeug an der Weiterfahrt zu hindern, indem sie vor das Fahrzeug sprang. Eingesetzten Polizisten gegenüber wurde die Frau verbal aggressiv und sie versuchte die Beamten körperlich anzugreifen. Aufgrund der starken Alkoholisierung, musste sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ermittelt wird nun wegen Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.