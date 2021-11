Stadtsingechor zu Halle wirbt für Mitstreiter

Halle (Saale)/MZ - Am 18. November, ab 18 Uhr, findet im Haus 21 der Franckeschen Stiftungen eine Informationsveranstaltung des Stadtsingechores zu Halle statt. Der über 900-jährige Knabenchor der Stadt lädt zu einem Informationsabend alle Eltern ein, die sich für den Musikzweig des Landesgymnasiums Latina „August Hermann Francke“ als weiterführende Schule ihrer Söhne interessieren.

Dabei möchte der Stadtsingechor auch sängerisch interessierte Jungen ansprechen, die noch nicht Mitglied im Chor sind und möglicherweise als Quereinsteiger in der fünften Klasse in den Chor eintreten können. In der Informationsveranstaltung werden unter anderem die Themen Aufnahmeprüfung, Ausbildung an der Latina sowie die Besonderheiten der musikalischen Ausbildung im Stadtsingechor vorgestellt.

Allgemeine Informationen über die Latina oder den Stadtsingechor sind unter www.latina-halle.de sowie www.stadtsingechor.de zu finden. Für den Besuch der Informationsveranstaltung ist ein 3G-Nachweis notwendig.