Halle (Saale)/MZ - Eigentlich ist es verboten, freilebende Tauben in der Innenstadt zu füttern. Stadtrat Johannes Menke (Freie Wähler) berichtet jedoch, dass er regelmäßig Bürger sehe, die die Vögel füttern. „Wenn ich früh ins Büro gehe, sehe ich alle paar Wochen jemanden, der Weizenkörner verteilt“, sagt Menke.

Stadtrat kritisiert Taubenfüttern in Halle: „Ich verstehe nicht, warum die Leute das machen“

Das Futter werde häufig auf die Baumscheiben rund um die Ulrichskirche gelegt. Er habe vor wenigen Tagen aber auch eine Frau gesehen, die geschroteten Weizen mitten auf den Marktplatz gestreut hat. „Ich verstehe nicht, warum die Leute das machen“, so Menke. Schließlich würde der Taubenkot die Jugendstilgebäude im Stadtzentrum verschmutzen. Er habe beim Ordnungsamt nachgefragt, warum die Mitarbeiter nicht konsequenter gegen die Fütterung vorgehen.

Laut Sicherheitschef Tobias Teschner sei das Problem bekannt. Seine Mitarbeiter würden regelmäßig in der Innenstadt kontrollieren und Bußgelder vergeben. Es handele sich häufig um Tierfreunde, die die Tauben trotz des Verbots in der Innenstadt füttern. Die Verwaltung appelliert zudem an die Bürger, die Tiere nicht zu füttern, da Futterreste Ratten anlocken. Menke will nun mit seiner Fraktion Hauptsache Halle/ Freie Wähler die Verwaltung per Stadtratsbeschluss beauftragen, Standorte für drei betreute Taubenschläge vorzuschlagen. Damit könne die Population der Tiere kontrolliert und eingedämmt werden.