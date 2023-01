Bei den städtischen Unternehmen in Halle sind deutlich mehr persönliche Dienstautos im Umlauf als erwartet. Ihre Abschaffung ist nun dennoch vom Tisch. Der Stadtrat hat entschieden.

Mitarbeiter von Stadt-Firmen in Halle dürfen persönliche Dienstwagen behalten

Der Stadtrat von Halle ist am Mittwoch zu seiner turnusgemäßen Sitzung in der Ulrichskirche zusammengekommen.

Halle (Saale)/MZ - Personenbezogene Dienstwagen haben in den vergangenen Tagen in Halle immer wieder für Diskussionen gesorgt. Am Mittwoch erreichte die Debatte im Stadtrat ihren vorläufigen Höhepunkt. Erstmals wurden Zahlen präsentiert, wie viele persönliche Dienstautos überhaupt bei städtischen Unternehmen im Einsatz sind. Der Antrag zur Abschaffung dieser „Privilegien“ wurde allerdings knapp abgelehnt.