Stadtrat Halle: Auf Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse über verschiedene Bauvorhaben

Halle (Saale) - Halles wichtigstes kommunalpolitisches Gremium, der Stadtrat, kommt am Mittwoch um 14 Uhr wieder in der Händelhalle zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse über verschiedene Bauvorhaben (Spielplatz Hanoier Straße, Schulhof Sekundarschule am Fliederweg, Glasfaser-Ausbau für verschiedene andere Schulen) und das städtische Sportstättenentwicklungskonzept.

Für Diskussionen dürfte vor allem ein Antrag der Grünen sorgen, mit dem die Stadt dazu verpflichtet werden soll bei künftigen Neubauten öffentlicher Gebäude immer nach den neuesten Nachhaltigkeitsstandards zu bauen und zu planen. Im Vorfeld hatte es dazu bereits heftige Debatten gegeben. Kritiker befürchten einen kompletten Baustopp in der Stadt, weil die Preise für nachhaltiges Bauen höher sind als für herkömmliches.

Wir berichten von der Sitzung ab 14 Uhr.