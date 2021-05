Stadtrat Halle aktuell: Elisabethbrücke soll neu gebaut werden

Stadtrat Halle am 26. mai 2021 in der Ulrichskirche

Halle (Saale) - Der Stadtrat von Halle trifft am Mittwoch zu seiner monatlichen Sitzung zusammen. Es ist bereits die zweite Stadtratssitzung ohne den suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Die Sitzung findet diesmal wieder in der Konzerthalle Ulrichskirche statt. Wir berichten hier von den wichtigsten Debatten und Entscheidungen:

15.13 Uhr: Elisabethbrücke soll neu gebaut werden

Einstimmig haben alle Stadträte zugestimmt, die Elisabethbrücke über die Elisabethsaale neu zu bauen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt bei eingehenden Untersuchungen Schäden im Unterwasserbereich gefunden, die noch von der Flut 2013 stammen. Der Neubau soll bis 2025 fertig sein. Die Elisabethbrücke befindet sich zwischen Mansfelder Straße und Neustadt im Bereich Sandanger. Sie ist nur für Straßenbahn, Radfahrer und Fußgänger frei gegeben.

14.46 Uhr: Stadtwerke erhalten Namensrechte für Ballsporthalle

Die Namensrechte der Ballsporthalle in der Nietlebener Straße in Neustadt (bisher "Erdgas Sportarena") gehen an die Stadtwerke. Für 100.000 Euro pro Jahr sponsern die Stadtwerke die Halle bis zum Jahr 2026. Wie genau die Halle heißen wird steht noch nicht fest.

14.42 Uhr: „Wir sind nicht der Steigbügelhalter für Leute, die versuchen, lustig zu sein“

In einer persönlichen Erklärung hat Dörte Jacobi (Die Partei) einige Mitglieder der Linksfraktion scharf kritisiert. Sie seien "Sesselfurzis", die den Ernst der Lage nicht verstanden hätten. Einige Mitglieder der Linksfraktion hatten einen Änderungsantrag zu Jacobi und Sondermanns Sanktionierungsidee vorgeschlagen. Als Strafe für die gebrochene Verschwiegenheit bei der Sondersitzung sollten alle Stadträte 50 Liegestütze machen oder 500 Euro zahlen, aber Jacobi und Sondermann sollten die 50 Liegestütze vormachen. "Wir sind nicht der Steigbügelhalter für Leute, die versuchen, lustig zu sein", sagte Jacobi. Sie zog ihren Antrag zurück, sodass auch der Änderungsantrag der Linken hinfällig wird.

14.28 Uhr: Coronabedingtes Zeitfenster von drei Stunden

Der Rat hat sich selbst für die heutige Sitzung ein coronabedingtes Zeitfenster von drei Stunden gegeben, inklusive einer Pause in der Mitte. Sollte die veranschlagte Zeit nicht reichen, könne man aber auch kurzfristig länger machen. Für die nächste Sitzung im Juni möchte die Verwaltung angesichts der aktuell sinkenden Corona-Zahlen die Lage neu beraten. Vor Corona gab es als zeitliche Begrenzung nur die Regel, dass nach 22 Uhr keine neuen Tagesordnungspunkte mehr aufgerufen werden. Da die Sitzungen in der Regel um 14 Uhr beginnen, dauerten sie ab und zu bis zu acht Stunden.

14.21 Uhr: Antrag mit Augenzwinkern schafft es nicht auf Tagesordnung

Der wohl mit einem Augenzwinkern zu verstehende Antrag der Räte Dörte Jacobi und Hans-Dieter Sondermann (beide Satirepartei "Die Partei") hat es trotz einiger Ja-Stimmen nicht auf die Tagesordnung geschafft. Es bestehe keine "Dringlichkeit" darüber zu entscheiden, ob alle Stadträte dafür bestraft werden sollen, dass die Abstimmungsergebnisse der Suspendierung von OB Wiegand im April an die Öffentlichkeit gelangten, obwohl die Abstimmung geheim war.

Stadtrat Halle am 26. Mai 2021 (Foto: Jonas Nayda)

13.00 Uhr: Das sind die wichtigsten Themen der Stadtratssitzung

Der Stadtrat soll am Mittwoch einige wichtige Infrastrukturprojekte beschließen. Unter anderem soll der Neubau der Elisabethbrücke am Sandanger in die Wege geleitet werden und ein Bebauungsplan für einige brachliegende Grundstücke in Heide-Nord angestoßen werden. Im Vorfeld hatte sich für die meisten Anträge schon eine Mehrheit abgezeichnet, deshalb könnte die Sitzung relativ schnell vonstatten gehen.

Außerdem soll ein neuer stellvertretender Stadtratsvorsitzender gewählt werden. Bernhard Bönisch (CDU) wird von seiner Fraktion als Nachfolger von Andreas Schachtschneider vorgeschlagen, der im Zuge der Impfaffäre von der Fraktion ausgeschlossen worden war. (mz)