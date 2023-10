Vier Jahre nach dem Anschlag vom 9. Oktober setzt die Jüdische Gemeinde ein Zeichen des Neubeginns. Hunderte Menschen erinnern an die Opfer.

Stadt und Bürger erinnern an Opfer - Mit Kerzen gegen den Terror

Gedenken an Anschlag von Halle

Auf dem Marktplatz entzündeten viele Bürger eine Kerze in Gedenken an die Opfer des Anschlags von Halle.

Halle (Saale)/MZ - Zu grausam seien die Geschehnisse gewesen, als dass er sich vier Jahre später an den Gedanken daran gewöhnt hätte, sagt Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Montagabend während der städtischen Gedenkveranstaltung auf dem Markt. „Das Attentat bleibt eine Narbe in der Stadtgeschichte.“