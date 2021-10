Stadt testet feste Marktstände auf dem Markt in Halle

Halle/MZ - Testweise soll ab 3. November eine sogenannte Laden-Box auf der Ostseite des Marktplatzes aufgestellt werden. Es gehe darum, die Idee fester Marktstände auf Halles zentralem Platz weiterzuentwickeln, heißt es aus der Stadtverwaltung. In der Test-Box wolle das Stadtmarketing in Kooperation mit dem Halleschen Fußballclub (HFC) eine Auswahl an Fan-Artikeln anbieten. Die Händler seien am Montag im Rahmen regelmäßiger Beratungen mit der Stadt über das Vorhaben informiert worden. „Wir freuen uns auf ein Feedback der Händler nach dem Testbetrieb“, wird die Kulturbeigeordnete Judith Marquardt in der Mitteilung zitiert.

Zuletzt war im Sommer vergangenen Jahres über Gestaltungsmöglichkeiten für den Wochenmarkt und andere Veranstaltungen auf dem Marktplatz diskutiert worden. Eine erste Idee für die Gestaltung fester Martkstände fand wenig Zustimmung, so dass das Konzept bearbeitet und von einem privaten Entwickler fertiggestellt worden sei. Die Innenausstattung der Laden-Box lasse sich je nach Angebot anpassen. Der Test ist bis zum 23. Dezember geplant.