Stadt Halle will Autos vom Parkplatz am Urania verbannen

Halle (Saale)/MZ - Noch parken gegenüber dem ehemaligen Urania-Kino am Moritzburgring in Halle Autos. Zwölf Stellplätze sind auf einem kleinen Parkplatz eingezeichnet, weitere Fahrzeuge können längs abgestellt werden. Doch damit könnte bald Schluss sein. Die Stadt will dort eine Klima-Oase schaffen.

„Mit der Neugestaltung und Teilentsiegelung des jetzt als Parkplatz genutzten Areals am Moritzburgring soll ein attraktiver grüner Aufenthaltsbereich analog zum Universitätsring entstehen“, heißt es in einer Mitteilung. In der von der Stadtverwaltung favorisierten Variante „Fortführung der Promenade“ würden alle Bäume erhalten, Flächen entsiegelt sowie zusätzliche Grünflächen und schattige Sitzbereiche geschaffen werden. Zugunsten dieser „weiteren klimafreundlichen Innenstadtgestaltung“ sollen die 15 Stellplätze wegfallen.

Die Stadt plant mit Kosten in Höhe von rund 536.000 Euro. Dafür sollen weitere Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Lebendige Zentren“ beantragt werden. Es gibt noch zwei weitere Varianten. So könnten beim Erhalt der Bäume die Stellplätze auch als Längsparker eingeordnet werden. Sieben Parkplätze blieben damit übrig. Es wäre auch möglich, zehn Schrägparker regelkonform anzuordnen. Dann seien aber zwei Baumfällungen und die Umpflanzung eines weiteren Baums erforderlich, so die Verwaltung. Der Planungsausschuss hat das Vorhaben am 9. April erstmals auf dem Tisch.