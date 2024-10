Halle will sein „Wohnzimmer“ verschönern. Auch Bürger können direkt mitmachen. In drei Monaten sind wir schlauer.

Halle (Saale)/MZ - Der Markt in Halle mit Händel, dem Roten Turm und der Stadtkirche ist das Wohnzimmer der Stadt – doch außer den Denkmälern versprüht er nur wenig Charmé. Die Stadt will das seit Jahren ändern. Ideen und Vorschläge gibt es viele, passiert ist eher wenig. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Gemeinsam mit Bürgern soll am 4. November ein Workshop starten. Sein Ziel: Der Markt soll attraktiv entwickelt werden.