Stadt genehmigt Konzept: So wird der hallesche Lichtermarkt am Wochenende stattfinden

Halles City-Gemeinschaft will am Wochenende zum Lichtermarkt einladen. Corona macht dies nicht unbedingt leicht.

Halle (Saale)/MZ - Licht in die Dunkelheit nach Corona bringen - das ist das Anliegen der City-Gemeinschaft Halle, die nun nach langem Bangen und Warten verkünden kann: Der hallesche Lichtermarkt findet statt, die Stadtverwaltung hat das Konzept am Mittwoch genehmigt.

Hallesches Lichterfest findet statt

Vom Freitag, 5. November, bis zum Sonntag, 7. November, soll der hallesche Marktplatz nun in den Abendstunden leuchten und strahlen, so gut es in Corona-Zeiten eben geht. Und da immer noch Menschenansammlungen vermieden werden sollen, wird von den Veranstaltern auf die Ankündigung eines festen Programmablaufs verzichtet - auch wenn die CMF Events & Beratungsgesellschaft im Auftrag der City-Gemeinschaft viele Ideen entwickelt hat.

So werden von mehreren, eigens aufgestellten Türmen farbige LED-Scheinwerfer den Markt in bunte Farben tauchen, und auf großen Leinwänden können die Hallenser die vergangenen Lichterfeste noch einmal Revue passieren lassen. Dann haben per Videobotschaft auch die Lichterfeen vergangener Lichterfeste ihren Auftritt, nur eben virtuell statt in illuminierter Kutsche.

Wegen Pandemie: sehr abgespeckte Variante des bekannten Lichterfestes in Halle

Auch Feuerwerk und Laser-Show wird es nicht geben - dafür treten auf drei rundherum einsehbaren Bühnen Models des Designers Alfredo Mahumane auf und präsentieren eine mit Spotlights in Szene gesetzte Tanzperformance. Karussells für Kinder und ein gastronomisches Angebot aus ebenfalls beleuchteten Buden runden den ersten Lichtermarkt seit Beginn der Corona-Pandemie ab.

„Leider können wir aufgrund der immer noch herrschenden Pandemiesituation nur eine sehr abgespeckte Variante des bekannten Lichterfestes anbieten“, sagt City-Sprecher Wolfgang Fleischer. Das glanzvolle Spektakel, vor 16 Jahren von der City-Gemeinschaft aus der Taufe gehoben, habe sich im Laufe der Jahre zu einem Highlight in der Region entwickelt und Tausende Besucher in Halles Innenstadt gelockt.

Licht in die dunkle Coronazeit bringen

„Das war auch unsere Idee dahinter: Licht in die dunkle Zeit bis zum Weihnachtsfest zu bringen und zugleich auch ein wenig die Kauflust anzukurbeln, um Halles Händler und Gewerbetreibende zu stärken“, so Fleischer. Dank spektakulärer Schaubilder, bestehend aus Tausenden Teelichtern, kann das hallesche Lichterfest sogar mit einem Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde glänzen:

„Wir haben damals aus mehr als 16.000 Teelichtern das größte Lichterherz der Welt leuchten lassen“, erinnert sich Fleischer. Ob Genschers Pulli, Francke oder der Bergzoo - mit Unterstützung des Lions Clubs „August Hermann Francke“ erstrahlten mit jedem Lichterfest neue Motive, die auch stets ein Bekenntnis zu Halle waren.

Lichtermarkt auf dem Marktplatz, 5. bis 7. November, Freitag/Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr