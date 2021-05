Stadt baut Grünpfeil an der Kreuzung Trothaer Straße / Seebener Straße ab

Der Grünpfeil an der Ampelanlage Trothaer Straße / Seebener Straße wird abgebaut.

Halle (Saale) - Der Grünpfeil an der Ampelanlage der Kreuzung in der Trothaer Straße / Seebener Straße, stadtauswärtige Fahrtrichtung, wird abgebaut. Das beschloss die Verkehrsunfallkommission Halle und begründete die Entscheidung mit mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Demnach ereigneten sich im Jahr 2020 an dieser Stelle 19 Verkehrsunfälle, wobei eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt wurden. Zwei der 19 Unfälle seien auf falsches Verhalten durch das Verkehrszeichen zurückzuführen, so die Beamten. Dennoch präge der Grünpflei weiterhin viele Kreuzungsbereiche im Stadtgebiet Halle. (mz)