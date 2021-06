Stadion in Halle erleuchtet zum EM-Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben

Erdgas-Sportpark in Halle

Halle (Saale) - Die Stadt hat angekündigt, zum heutigen Länderspiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn die Stadionmauer des HFC-Stadions im Bereich der Kantstraße in Regenbogenfarben zu beleuchten. „Die Regenbogenfarben sind Symbol für Vielfalt und Gleichberechtigung. Wir setzen mit unserer Aktion ein solidarisches Zeichen für Toleranz. Homophobie und Diskriminierung haben in Halle keinen Platz“, sagt Bürgermeister Egbert Geier.

Die hallesche FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale hatten zuvor in einem offenen Brief an den Bürgermeister gefordert, dass die Stadt auch vor dem Rathaus Regenbogenflaggen hisst. Auf diese Forderung ist die Stadt jedoch nicht eingegangen. Auch auf MZ-Nachfrage gab es dazu keine Antwort. (mz/nay)