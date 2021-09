Sprengsatz? Verdächtiger Gegenstand in der Nähe von Islamischem Kulturcenter in Halle entdeckt

Direkt am Islamischen Kulturcenter hag die Polizei aktuell den Gehweg gesperrt.

Halle (Saale)/MZ/dsk - In der Hyazinthenstraße in Neustadt sorgt ein verdächtiger Gegenstand derzeit für einen größeren Polizeieinsatz. Nach MZ-Informationen könnte es sich um einen Sprengsatz handeln. Brisant: In der Nähe befindet sich das Islamische Kulturcenter.

Direkt am Islamischen Kulturcenter hag die Polizei aktuell den Gehweg gesperrt. Passanten werden gebeten einen Umweg zu laufen. "Wir führen gerade eine polizeiliche Maßnahme durch" erklärt ein Beamter. Wo genau diese stattfindet ist auch vor Ort aktuell nicht ersichtlich.

In der Hyazinthenstraße in Neustadt sorgt ein verdächtiger Gegenstand derzeit für einen größeren Polizeieinsatz. Foto: Denny Kleindienst

Auf dem Vorplatz des Kulturcenters halten sich derweil noch Menschen auf.

Wie ein Polizeisprecher am Freitagabend der MZ bestätigte, wurde das USBV des Landeskriminalamts aus Magdeburg angefordert. Das Spezialfahrzeug ist für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) ausgestattet. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.