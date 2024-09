Es gibt zwei neue Bombendrohungen an der KGS Wilhelm von Humboldt und der Liliengrundschule in Halle. Die Lilienstraße ist gesperrt.

Sperrung in Halle

Halle (Saale). - An zwei Schulen in Halle gibt es zwei neue Bombendrohungen: Demnach sind die KGS Wilhelm von Humboldt und die Liliengrundschule von den Drohungen betroffen. An der Gesamtschule war es vor Wochen bereits zu einer Bombendrohung gekommen.

Das Schulgelände ist weiträumig abgesperrt. Foto: Marvin Matzulla

Der Schulunterricht falle Dienstag wegen der Gefährdungslage aus, so ein Sprecher der Polizei. Ein Sprengstoffspürhund sei derzeit im Schulgebäude und suche nach einer möglichen Bombe

Ein Sprengstoffspürhund ist vor Ort und sucht das Gelände ab. Foto: Marvin Matzulla

Die Lilienstraße und das Schulgelände sind zwischen dem Sanddornweg und der Akeleistraße für den Straßenverkehr gesperrt.