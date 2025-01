Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks gab es am Silvestertag einen Polizeieinsatz am Bahnhof Wallwitz. Die Besitzerin des vergessenen Koffers meldete sich später.

Wallwitz. - Ein herrenloses Gepäckstück in einem Regionalexpress hat für einen Polizeieinsatz am Bahnhof Wallwitz gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der schwarze Hartschalenkoffer am 31. Dezember um 13.42 Uhr in einem Zug auf der Strecke von Halle (Saale) nach Könnern aufgefallen.

Nachdem kein Besitzer des Koffers unter den Reisenden ausfindig gemacht werden konnte, sperrten die hinzugerufenen Polizisten den Bahnhof Wallwitz und forderten den Entschärfungsdienst der Bundespolizei an.

Dieser konnte nach Inaugenscheinnahme und Röntgen des Koffers Entwarnung geben: In dem Gepäckstück befanden sich lediglich Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände.

Die Besitzerin meldete sich übrigens wenig später selbst bei der Polizei und gab an, ihren Koffer im Zug vergessen zu haben. Aufgrund ihres Missgeschicks fielen mehrere Züge aus oder mussten umgeleitet werden.