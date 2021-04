Special Olympics mit Halle?

Halle (Saale) - Die Stadt Halle soll sich nach dem Wunsch des CDU-Stadtrats und Bundestagsabgeordneten Christoph Bernstiel für das Host Town Programm und das Projekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen“ der Special Olympics World Games Berlin 2023 bewerben. Dabei geht es darum, nicht nur Teil der Special Olympics zu werden, sondern auch nachhaltig inklusive Sportangebote in Halle aufzubauen.

Teilnahme für Special Olympics Deutschland wäre ein wichtiges Zeichen

„Bei den Special Olympics World Games kommen alle zwei Jahre Menschen aus aller Welt zur größten inklusiven Sportveranstaltung zusammen. Berlin wird im Juni 2023 Gastgeber von etwa 7.000 Athletinnen und Athleten sowie Teams aus Menschen mit und ohne Behinderung aus mehr als 170 Nationen sein“, erläutert Bernstiel. Durch die Pandemie hätten gerade Menschen mit Handicaps zu leiden, da sie als besonders verletzliche Menschen umso mehr von Einschränkungen sowie Vereinsamung bedroht und große

Schwierigkeiten haben, am sozialen Leben teilzunehmen. „Deswegen fordern wir die Verwaltung auf, ein wichtiges Zeichen für gesellschaftliche Teilhabe zu setzen und das nachhaltige Engagement der bestehenden, engagierten Strukturen in der Stadt durch das Host Town Programm von Special Olympics Deutschland zu unterstützen“, so der Abgeordnete.

Halle könnte Station beim Fackellauf für Olympics werden

Wenn Halle eine der Host Towns würde, könnten auch hier ein viertägiger Aufenthalt nach lokalen Gegebenheiten gestaltet werden: mit einem Willkommensfest auf dem Marktplatz, gemeinsamen Sportaktivitäten, oder Ausflügen zu Sehenswürdigkeiten. Zudem würde Halle damit auch Station eines Fackellaufs der Olympics, der dann in Berlin endet.

„Die entstandenen nachhaltigen Netzwerke und Partnerschaften zwischen lokalen Akteuren sollen weit über die Spiele Bestand haben - mit dem langfristigen Ziel, dass Menschen mit geistiger Behinderung sichtbarer in Sport und Gesellschaft werden“, so Bernstiel. Noch bis zum 31. Oktober besteht die Möglichkeit, sich das Teil der Aktionen für die Special Olympics 2023 zu bewerben. (mz/Silvia Zöller)