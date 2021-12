SPD fordert Radbarometer für Halle

Halle (Saale)/MZ - In Kopenhagen stehen sie, in Berlin, in Dresden oder auch in Göttingen: sogenannte Fahrradbarometer. Jeder Radfahrer, der in der Nähe der meist säulenförmigen Anlage vorbeifährt, wird automatisch gezählt und taucht als Nummer digital auf einer Anzeige auf. In Halle gibt es bislang noch keine Fahrradbarometer, aber das könnte sich ändern. Geht es nach der halleschen SPD-Fraktion, könnten auch in der Saalestadt zukünftig digitale Zähler für Radfahrer am Straßenrand installiert werden. Die Sozialdemokraten haben einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, mit dem die Stadtverwaltung die möglichen Orte dafür prüfen soll.

„Radfahren soll attraktiver werden“, sagt Silke Burkert, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Mit den Fahrradzählern erhalte die Stadt zu jeder Tageszeit gute Daten zum Verkehrsaufkommen und sei nicht mehr auf einmalige Verkehrszählaktionen angewiesen. „Automatische Zählstellen sind eine geeignete Möglichkeit, um den Erfolg der Radverkehrsförderung zuverlässig zu bestimmen.“

Der SPD-Antrag soll im Januar im Rat besprochen werden. Die Stadtverwaltung ist gegen die Idee, weil die Zähler mit rund 25.000 Euro zu teuer seien.