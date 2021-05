Spatenstich für dritte Rettungswache in Halles Osten

Halle (Saale) - In Halles Osten ist am Montag der symbolische Spatenstich für die dritte Rettungswache gesetzt worden. Bis 2023 will die Stadt 11,8 Millionen Euro investieren. Wir Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte, sei jeder Cent gut investiert. „Das ist eine wichtige Investition in die Zukunft“, so Geier.

Die neue Wache decke nicht nur die Wohngebiete ab, die entstanden sind, sondern auch den Star Park oder die Zugbildungsanlage. Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, sprach von einem historischen Moment. Zum ersten Mal werden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit ehrenamtlichen Kräften - der Freiwilligen Feuerwehr Büschdorf- unter einem Dach sein. Das sei ein Leuchtturmprojekt für Halle. (mz)