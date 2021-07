Sparkasse warnt erneut vor betrügerischen Anrufen

Die Saalesparkasse und ihre Kunden in Halle und dem Saalekreis sehen sich mit betrügerischen Anrufen konfrontiert.

Halle (Saale)/MZ/dsk - Die Saalesparkasse und ihre Kunden in Halle und dem Saalekreis sehen sich mit betrügerischen Anrufen konfrontiert. Ziel der Kriminellen ist es offenbar, an Kontodaten zu gelangen. „Aktuell werden Kunden von vermeintlichen Sparkassenmitarbeitern angerufen und aufgefordert, ihr Sicherungsverfahren im Online-Banking auf das pushTan-Verfahren zu wechseln oder ihre Registrierung zurückzusetzen“, erklärte die Sparkasse am Mittwoch. Auf den Displays der Telefone würden bekannte Nummern von Sparkassenberatern oder Dienstleistern angezeigt. Außerdem sollen sich die Gauner auch selbst als Sparkassenmitarbeiter vorgestellt haben.

Den Kontoinhabern werde ein Link genannt, den die Kunden im Internet nutzen sollen. Er führt laut Saalesparkasse allerdings auf eine betrügerische Website. „Im Zuge der Online-Banking-Rücksetzung sollen die neuen Registrierungsdaten eingegeben und damit unbemerkt an die Betrüger weitergeleitet werden“, so das Kreditinstitut. Unklar ist, ob Kunden auf diese Masche bereits hereingefallen sind und ob schon ein finanzieller Schaden entstanden ist. Die Saalesparkasse weist darauf hin, dass eigene Mitarbeiter niemals derartige Anrufe tätigen oder entsprechende Mails verschicken würden. Verdächtige Anrufe sollten der Bank oder der Polizei gemeldet werden.