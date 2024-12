Gu genug für's Gymnasium? Um diese Frage zu klären, gibt es nun ein neues freiwilliges Feststellungsverfahren in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 95 Viertklässler haben in Halle am neuen sogenannten Eignungsfeststellungsverfahren teilgenommen. Es soll Eltern – neben der obligatorischen Schullaufbahnempfehlung, die jedes Grundschulkind in Sachsen-Anhalt mit dem Halbjahreszeugnis der 4. Klasse erhält – eine zusätzliche Orientierung bei der Frage geben: Ist ein Kind gut genug fürs Gymnasium?