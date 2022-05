Banger Blick Sorge um Halles Weihnachtsmarkt: Veranstalter und Schausteller hoffen auf Öffnung trotz Corona

In vielen großen Städten wie München oder Jena sind sie bereits abgesagt. In Leipzig findet ein Weihnachtsmarkt nur unter strengen Auflagen und Glühwein-Verbot statt. In Halle gilt derzeit zum „Winterzauber“ mit Eisbahn und der mit 85 Meter „höchsten Kerze Europas“ noch die 2G-Regel.