Soli-Kundgebung für Israel auf Rosa-Luxemburg-Platz in Halle

In Halle ist es am Dienstag zu einer Soli-Kundgebung für Israel auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gekommen.

Halle (Saale) - Zu einer Solidaritätskundgebung für Israel sind am Dienstagabend weit über hundert Teilnehmer auf dem Rosa-Luxemburg-Platz zusammengekommen. Viele Teilnehmer hüllen sich in Israelflaggen, auf Transparenten wird an Auschwitz gedacht, das sich niemals wiederholen dürfe.

In einem ersten Redebeitrag wurde eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Halle zu Himmelfahrt als antisemitisch verurteilt und zugleich der Einsatz "gegen jeden Antisemitismus" gefordert. Menschen skandierten: „Lang lebe Israel.“ (mz)