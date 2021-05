So soll Halle-Neustadt vor Hochwasser geschützt werden

Der Fuß/Radweg auf dem alten Damm soll bleiben. Die Schutzmauer wird auf der Wasserseite - also in Richtung Altstadt - errichtet.

Halle (Saale) - Schwierigkeiten beim Deichbau am Gimritzer Damm haben offenbar Tradition. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte es erste Befestigungen gegen das Hochwasser der Saale an dem Verkehrsweg gegeben, der damals noch Lettiner Weg hieß. 1926 wagte sich Oberbürgermeister Robert Rive an den Deichbau, allerdings ging der Stadt seinerzeit das Geld aus. Letztlich dauerte es bis 1937, ehe der Damm in seiner heutigen Struktur fertig war - aufgeschüttet mit ausgebaggertem Schlick aus der Saale. Nun wird, fast sieben Jahre nach der letzten Hochwasserflut, ein neuer Hochwasserschutz am Gimritzer Damm errichtet. Anfang April hatten die Arbeiten begonnen, im Mai 2022 sollen sie beendet sein.

„Wir sind erleichtert, dass wir endlich arbeiten können. Bei einem erneuten Hochwasser wäre das Schadenspotenzial für Neustadt riesig, so groß wie nirgendwo sonst in Sachsen-Anhalt. Der alte Deich ist löchrig wie ein Schweizer Käse und nicht mehr sicher“, sagt Burkhard Henning, Direktor im Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW).

400 Löcher bis zu sieben Meter

Im vergangenen Jahr waren bereits etwa 500 Bäume und Sträucher entlang der alten Deichlinie gefällt worden. Mittlerweile haben Kampfmittel-Experten und Archäologen das Baufeld auf einer Länge von 1.240 Metern abgesucht. „Sie haben zum Glück nichts gefunden, so dass es jetzt an den Tiefbau gehen kann“, sagt Bauleiter Hans-Friedrich Unverhau. In der nächsten Woche werde es spannend. Dann wird ein Bohrgerät eingesetzt, das 400 Löcher bis zu sieben Meter tief in die Erde treibt. Im Abstand von drei Metern kommen Betonpfähle in den Boden. Auf diese „Stelzen“ wird ein zwei Meter breiter Kopfbalken gesetzt, auf den letztlich eine 40 Zentimeter breite Betonmauer steht.

Je nach Höhenprofil wird sie bis zu 1,1 Meter sichtbar sein. Warum diese Lösung? „Normalerweise bevorzugen wir ein Erdbauwerk. Angesichts der Platzverhältnisse haben wir uns für die Mauer entschieden“, sagt Henning. Die Pfähle in der Tiefe seien wie ein Kamm, durch den das Grundwasser durchfließen könne. Der alte Damm wird übrigens nicht angefasst. Er behält seinen Fuß/Radweg auf der Krone.

„Derzeit findet mit den Anwälten der Kläger ein Austausch statt“

Abseits der Baustelle geht unterdessen der Streit um den Hochwasserschutz im Umfeld weiter. Mehrere private Grundstücksbesitzer aus der Hafenstraße und der Klaustorvorstadt klagen vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) gegen das Projekt, weil sie durch die Schutzwand ihr Hab und Gut in Gefahr sehen. Das Hochwasser - aufgestaut durch die Mauer - könnte ihre Grundstücke in Gefahr bringen. Das OVG hat Klägern und dem Landesverwaltungsamt, es hatte den Bau genehmigt, drei Monate Zeit gegeben, sich außergerichtlich zu einigen. Im Mai läuft die Frist ab. „Derzeit findet mit den Anwälten der Kläger ein Austausch statt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor“, heißt es aus dem Landesverwaltungsamt gegenüber der MZ.

Derweil hofft LHW-Direktor Henning, dass kein weiteres Hochwasser anrollt, bis die neue Schutzanlage fertig ist. „Wir haben ein Notfallkonzept, sollte es eine Flut geben. Das ist auch mit den Baufirmen abgestimmt.“ Im Februar 2022 soll laut Unverhau die Mauer soweit fertig sein, dass sie einer neuerlichen Flut trotzen könnte. Vor 84 Jahren, als der Deich gerade fertig wurde, war im März 1937 die Saale über die Ufer getreten. Der Damm hielt. (mz)