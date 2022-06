So reagiert die Stadt auf den Streikaufruf in Halles Kitas

Die Eltern von Tausenden Kindern haben am Dienstag ein Problem. Verdi will die städtischen Kitas den ganzen Tag lahmlegen. Was das für die Betreuung bedeutet.

Stehen Kinder am Dienstag vor verschlossenen Türen? Verdi will die Kitas der Stadt Halle bestreiken. Tausende Mädchen und Jungen sind betroffen.

Halle (Saale)/MZ - Die Gewerkschaft Verdi weitet in Halle den Arbeitskampf in den Kitas und Horten des Eigenbetrieb am Dienstag aus. Nun sollen Erzieherinnen von 6 bis 18 Uhr streiken. Verdi fordert für die Beschäftigten mehr Geld, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung. In den 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs arbeiten nach Angaben der Stadt 807 Angestellte, die 5.760 Kinder betreuen.