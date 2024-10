So lief der Feiertag in Halle: Hallenser besingen die Deutsche Einheit

Halle (Saale)/MZ - Zum Tag der Deutschen Einheit wurde auf dem Markt in Halle gesungen und am Ende sogar getanzt. Viele Hallenser stimmten sowohl beim Familiensingen am Nachmittag als auch beim Kerzensingen am frühen Abend in die Lieder ein.