Snackmasters: Ilka Bessin besucht mit Filmteam die Hallorenfabrik in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zum Tag der Deutschen Einheit werden bei RTL die Original Halloren Kugeln serviert. So besuchte ein Filmteam für die Unterhaltungssendung Snackmasters zusammen mit der Entertainerin Ilka Bessin die Halloren Schokoladenfabrik in Halle, wie Tino Müller, der Verantwortliche fürs Marketing bei der Halloren AG, nun mitgeteilt hat.

Die hallesche Spezialität wird damit die Hauptrolle zum krönenden Abschluss der 1. Staffel von Snackmasters spielen. Die Sendung wird am 3. Oktober um 19 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Zu sehen sind dann auch die Sterneköche Robin Pietsch und die Zwillinge Nathalie und Jennifer Dienstbach, die versuchen, zum einen hinter die geheime Rezeptur des doppelten Geschmackserlebnisses, zum anderen zur Kugelform zu kommen. In der Show kann den Köchen bei ihren Bemühungen direkt über die Schulter geschaut werden.

Bei Snackmasters geht es um das Ziel, das Original so exakt wie möglich zu imitieren. Es soll natürlich auch so schmecken wie der originale Snack. Zu diesem Zwecke lässt die sechsteilige Kochshow bekannte Köche und Köchinnen aus der gehobenen Gastronomie in einem Duell die beliebtesten Snacks der Deutschen nachmachen. Für die knallharte Bewertung zum Ende sind im Falle der Halloren Kugeln der Lebensmittelexperte Sebastian Lege und die beiden Vorstände von Halloren, Ralf Wilfer und Darren Ehlert, zuständig. Sie werden genau hinschauen.

Neuentwicklungen aus Halle

Ilka Bessin bekommt wiederum bei ihrem Aufenthalt in der Halloren Schokoladenfabrik einen genauen Einblick in die Produktion, die Zutaten und viele Details der Herstellung. Denn wie Tino Müller erklärt, findet der komplette Herstellungsprozess von der Rohmasse bis zu den fertig verpackten Produkten in Halle statt. Wenngleich man mittlerweile „den begehrten Snack im Lebensmitteleinzelhandel in ganz Deutschland bekommt“, so der Marketingmann.

Tino Müller weist zudem darauf hin, dass neben neuen Geschmackssorten der Original Halloren Kugeln auch Neuentwicklungen aus Halle kommen. So ist Halloren auch der Erfinder der „Cookie Dough Praline“, die es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Auch die „Chocolate Fruits“ zählen zu den Neuheiten und bieten 25 Prozent echte Frucht in Schokolade.

RTL stellt die Halloren Kugeln zum Tag der Deutschen Einheit als einen schokoladigen Genuss vor, der die Wiedervereinigung repräsentiert. Wenngleich die Geschichte von Deutschlands ältester Schokoladenfabrik noch viel weiter zurückreicht.

Seit über 200 Jahren, genauer gesagt seit 1804, habe die mittelständische Halloren Schokoladenfabrik gelernt, sich gegen große Weltkonzerne zu behaupten, ohne dabei seine eigenen Wurzeln zu verlieren, so Müller. Er sagt: „Halloren ist in Halle beheimatet und konzentriert sich auf das Kerngeschäft Schokolade.“