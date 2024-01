Streifenwagen beschädigt Mehrere Angriffe auf Polizei in der Silvesternacht in Halle

In der Silvesternacht ist es in Halle zu mehreren Angriffen auf die Polizei gekommen. Sowohl auf dem Marktplatz als auch am Reileck wurden die Beamten mit Pyrotechnik beschossen. Mehrere Personen wurden gestellt.